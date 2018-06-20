Харьков

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В Харькове на улице Гольдберговской снова ограничивается движение транспорта

В Харькове на улице Гольдберговской снова ограничивается движение транспорта
Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от пр. Гагарина до ул. Москалевской при движении в сторону ул. Владимирской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 20, 21 и 22 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:00 до 17:00 20 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской. В связи с этим, движение трамваев №3, 6, 27 будет организовано следующим образом:

№3: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях – Залютино;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

Кроме того, с 9:00 до 17:00 21 и 22 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и по ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской. В связи с этим, движение трамваев №6 и 27 будет организовано следующим образом:

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

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