В Харькове на улице Гольдберговской снова ограничивается движение транспорта

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 9:00 до 17:00 20 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской. В связи с этим, движение трамваев №3, 6, 27 будет организовано следующим образом:
№3:
Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях – Залютино;
№6:
602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№27:
разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;
(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевская - ул. Университетская - ул. Грековская - пер. Рыбасовский - ул. Гольдберговская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».
Кроме того, с 9:00 до 17:00 21 и 22 июня будет запрещено движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до пр. Гагарина, и по ул. Молочной, на участке от ул. Гольдберговской до ул. Плехановской. В связи с этим, движение трамваев №6 и 27 будет организовано следующим образом:
№6:
602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№27:
разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная (Конный рынок) - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».