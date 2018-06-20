В Харькове на улице Гольдберговской снова ограничивается движение транспорта 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от пр. Гагарина до ул. Москалевской при движении в сторону ул. Владимирской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 20, 21 и 22 июня.