Общество

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Известный харьковский бизнесмен погиб в ДТП

Известный харьковский бизнесмен погиб в ДТП
В аварии в Лубенском районе Полтавской области погиб известный харьковский бизнесмен Александр Яковенко.
"В ужасном дорожно-транспортном происшествии погиб основатель компании "Промэнергострой" Александр Яковенко. С этим подрядчиком Служба работала не один год", - сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области.

Напомним, авария произошла 18 июня на трассе Киев-Харьков. Автомобиль Audi А8, за рулем которого находился 45-летний харьковчанин, потерял управление и на скорости врезался в металлический отбойник. От удара иномарка опрокинулась и загорелась. Пассажирка, которая была в машине, погибла на месте, Александр Яковенко умер в реанимации больницы.

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