В центре Харькова пройдет чемпионат по воркауту

Это уже второй всеукраинский чемпионат по воркауту. В рамках фестиваля будет проведен Кубок мэра города Харькова среди атлетов до 15 лет.
Время проведения – с 19:00 до 22:00, передает сайт Харьковского горсовета
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Напомним, что фестиваль воркаут-культуры Ukrainian Workout Battles 2k18 проходит в рамках проекта развития уличных культур Street Culture! Street Workout.
Воркаут - это уличный спорт, который не требует для тренировок особых условий и дорогостоящего оборудования. Гимнастика включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.