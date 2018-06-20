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В центре Харькова пройдет чемпионат по воркауту

В центре Харькова пройдет чемпионат по воркауту
Фестиваль Ukrainian Workout Battles 2k18 пройдет в воскресенье, 24 июня, возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ул. Сумская, 25).
Это уже второй всеукраинский чемпионат по воркауту. В рамках фестиваля будет проведен Кубок мэра города Харькова среди атлетов до 15 лет.

Время проведения – с 19:00 до 22:00, передает сайт Харьковского горсовета.

Напомним, что фестиваль воркаут-культуры Ukrainian Workout Battles 2k18 проходит в рамках проекта развития уличных культур Street Culture! Street Workout.

Воркаут - это уличный спорт, который не требует для тренировок особых условий и дорогостоящего оборудования. Гимнастика включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитием силы и выносливости.

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