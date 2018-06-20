В Харькове воры запугали подростка и украли сбережения семьи 20 июня 2018 г. источник 0 0

В Харькове 18 июня неизвестные вынесли из квартиры крупную сумму в иностранной и национальной валюте.

Как уточнили в полиции, пострадавшая рассказала, что в 8:40 ее 16-летний сын впустил в дом двух неизвестных в балаклавах. Мужчины затолкали одиннадцатиклассника в квартиру, связали ему руки проводом и закрыли глаза повязкой. Испугавшийся подросток рассказал, где спрятаны сбережения семьи.



Когда воры добрались до денег, домой вернулась мать школьника. Войдя в квартиру, она увидела на полу своего сына, а в коридоре двух мужчин в масках. Один из неизвестных сразу выбежал из помещения, а другой направил на хозяйку квартиры пистолет и скрылся. Из квартиры злоумышленники украли 300 долл., 100 евро и 36 тыс. грн.



Следователи внесли информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 187 УК Украины ("разбой с проникновением в жилье"). По данному факту стражи порядка проводят проверку.