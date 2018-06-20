Экономика

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В Украине может подорожать хлеб

В Украине может подорожать хлеб
Аграрии Херсонской, Николаевской и Запорожской областей собрали первый урожай пшеницы и ячменя.
Первый урожай оказался вдвое ниже прошлогоднего из-за того, что колос не успел налиться из-за отсутствия дождей, сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Беда с яровыми культурами, особенно ячменем. Из-за поздней сухой весны его недосеяли почти 100 тысяч гектаров. Больше всего пострадала Запорожская область. Там потеряли до 30 процентов ранних зерновых. В целом по Украине урожай будет меньше на 10–15 процентов, сравнительно с прошлым годом. Есть надежда на западные и северные области. Должна хорошо уродить кукуруза — нынешние дожди ей на пользу»,- сказала она.

Из-за погодных условий подорожание прогнозируют и в Ассоциации поставщиков торговых сетей. По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко цена батона из нового урожая будет выше на 4 грн. Мука 1-го сорта подорожает на 3 грн за кг, макаронные изделия — на 1,5 грн за килограмм.

Синоптики дали прогноз по урожаю пшеницы в этом году


«Падение урожая в Украине будет несущественным, Не спровоцирует дефицит или рост стоимости зерна, потому что почти 70 процентов урожая отправляем на экспорт. Основная причина подорожания в том, что производители хлеба покупают зерно по мировым ценам. Стоимость хлебобулочных изделий в Украине приравнивается к европейской. Сейчас черный хлеб у нас на 10 процентов дешевле, чем в Польше, белый — на 15–20 процентов. Цена перестанет расти, когда достигнет польской отметки», - сказал он.

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