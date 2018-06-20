Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-г; ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1,2, стояк) до 17:00 20.06.18 г.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №1, стояк) до 17:00 20.06.18 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 67 (п. №1, стояк) до 17:00 20.06.18 г.; ул. Спортивная, 14; ул. Героев Труда, 17 (п. №10, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №2) до 20:00 20.06.18 г.; пр. Тракторостроителей, 124 (п. №2, стояк) до 20:00 21.06.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк) до 20:00 20.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.06.18 г.



Основянский район:

ул. Плехановская, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.18 г.



Слободской район:

ул. Киргизская, 9-а (п. №3), проезд Садовый, 3 (п. №10, стояк) до 20:00 20.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 20.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, ул. Бакулина (ч/с); пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 3 (п. №4) до 20:00 20.06.18 г.