Культура

  • 144
    •  / 

Харьковчанам предлагают посмотреть уникальный фильм

Харьковчанам предлагают посмотреть уникальный фильм
С 28 июня по 04 июля в кинотеатре "Боммер" (ул. Полтавский шлях, 6) пройдет показ анимационного фильма "С любовью, Винсент".
"С любовью, Винсент" - первый в мире полностью написанный художниками фильм, где каждый из 65000 кадров - это масляная картина. Проект, в котором участвовали несколько сотен художников, в том числе много украинских создателей, готовился несколько лет и снимался как игровой фильм с британско-польским актерским составом. После съемок в декорациях, специально разработанных, чтобы выглядеть как картины Ван Гога, или на фоне зеленого экрана, куда затем с помощью CGI дорисовывались соответствующие композиции, отснятые кадры становились материалом для работы над каждой отдельной картиной для художников-аниматоров.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3050.33 грн
10 RUB 4.1279 грн
100 USD 2644.64 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи