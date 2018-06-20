Харьковчанам предлагают посмотреть уникальный фильм 20 июня 2018 г. источник 0 0

С 28 июня по 04 июля в кинотеатре "Боммер" (ул. Полтавский шлях, 6) пройдет показ анимационного фильма "С любовью, Винсент".

"С любовью, Винсент" - первый в мире полностью написанный художниками фильм, где каждый из 65000 кадров - это масляная картина. Проект, в котором участвовали несколько сотен художников, в том числе много украинских создателей, готовился несколько лет и снимался как игровой фильм с британско-польским актерским составом. После съемок в декорациях, специально разработанных, чтобы выглядеть как картины Ван Гога, или на фоне зеленого экрана, куда затем с помощью CGI дорисовывались соответствующие композиции, отснятые кадры становились материалом для работы над каждой отдельной картиной для художников-аниматоров.