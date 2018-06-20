Харьков получит гендерный паспорт 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский проект «Гендерный портрет города» был признан победителем и удостоен гранта в рамках всеукраинского конкурса на финансирование краткосрочных гендерных инициатив, итоги которого были подведены в Киеве.