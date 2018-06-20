В Великобритании палата лордов поддержала право вето парламента относительно Brexit 20 июня 2018 г. источник 0 0

Верхняя палата британского парламента поддержала законопроект о праве парламента ветировать соглашение, которое подпишет британское правительство с ЕС по выходу из состава блока (Brexit).

354 членов Палаты лордов проголосовали за, 235 высказались против. Если законопроект поддержат и в Палате общин, британский парламент сможет своим вето заблокировать процесс Brexit.



Нижняя палата британского парламента рассмотрит законопроект в среду, 20 июня. После прошлогодних досрочных выборов позиции правящей Консервативной партии и премьер-министра Терезы Мэй в Палате общин ослабли. Консерваторы имеют лишь незначительное большинство. При этом часть консерваторов намекает, что может поддержать законопроект о вето, отмечает информагентство AFP.



Тереза Мэй с самого начала была против права вето и вмешательства парламента, поскольку, как она утверждала, для ведения эффективных переговоров с Брюсселем не следует "связывать руки правительству".



Референдум за выход Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев выразили свое желание покинуть ЕС. Сейчас Европейский союз и Великобритания согласовали сроки переходного периода и начали второй этап переговоров.