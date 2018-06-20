В Украине за неделю корью заболели около 1,4 тысячи человек 20 июня 2018 г. источник 0 0

В Украине за период с 12 по 19 июня (24-я неделя 2018 года) корью заболели 1401 человек, из которых 560 взрослых и 841 ребенок.

Как сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, ссылаясь на оперативные данные, с начала года в стране корью заболели 21 894 человека, среди которых 8857 взрослых и 13037 детей.



По данным центра, больше всего людей заболели корью во Львовской области (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человека: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.



За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых.