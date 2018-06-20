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МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика

МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика
Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения севера Мозамбика в связи с обострением ситуации с безопасностью в регионе.
"В связи с существенным обострением ситуации с безопасностью на севере Республики Мозамбик (провинция Кабо Делгадо) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в указанный регион Мозамбика", - говорится в сообщении.

"Гражданам, которые в настоящее время находятся в провинции Кабо Делгадо, советуем внимательно следить за новостями относительно развития ситуации, проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, всегда иметь при себе документы, удостоверяющих личность", - заявили украинские дипломаты.

Также сказано, что в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Мозамбика, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону: (00 2712) 460 19 43; на «горячую линию» посольства (00 27) 028 11 98, по адресу электронной почты: consul_za@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail : cons_or@mfa.gov.ua.

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