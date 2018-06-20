Трое харьковчан получили звание почетных граждан города 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский городской совет сегодня, 19 июня, принял решение о присвоении трем харьковчанам звания «Почетный гражданин города Харькова».

Почетного звания удостоен известный хирург, автор новых методик оперативного вмешательства, руководитель Харьковского клинического центра торакоабдоминальной хирургии Николай Велигоцкий. Он выполнил более 20 тыс. хирургических операций, подготовил более 5,6 тыс. врачей-хирургов, стал автором более 500 научных работ.



Также почетным харьковчанином стал заслуженный строитель Украины, проректор по экономике и социальному развитию Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Иван Прищепа - при его участии были построены учебные и жилые объекты юридического университета им. Ярослава Мудрого общей площадью более 200 тыс. кв. м, Дворец студентов, современный библиотечный корпус и многие другие объекты.



Также звания Почетного гражданина города Харькова удостоена заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, благодаря которой была существенно расширена сеть социальных учреждений города, внедрен ряд важных инноваций в системе здравоохранения и в работе с детьми.