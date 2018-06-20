В Харькове задержали организаторов сети борделей 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Группа сутенеров организовала сеть борделей в Харьковской области.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, преступное сообщество также занималось организацией секс-бизнеса в столице, Киевской и Днепропетровской областях.



Правоохранители задержали шесть сутенеров, которые привлекли к своему преступному бизнесу 40 проституток. Вербовкой занималась 29-летняя жительница Киевской области на конспиративной столичной квартире.



Стоимость сексуальных услуг колебалась от 1500 до 5000 грн. в час. Помимо этого клиентам предлагали амфетамин и канабис.



Полицейские провели 10 обысков и изъяли деньги, наркотики, списки клиентов, графики работы проституток.



Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.