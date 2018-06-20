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В Харькове задержали организаторов сети борделей

В Харькове задержали организаторов сети борделей
Группа сутенеров организовала сеть борделей в Харьковской области.
Как сообщили в Национальной полиции Украины, преступное сообщество также занималось организацией секс-бизнеса в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

Правоохранители задержали шесть сутенеров, которые привлекли к своему преступному бизнесу 40 проституток. Вербовкой занималась 29-летняя жительница Киевской области на конспиративной столичной квартире.

Стоимость сексуальных услуг колебалась от 1500 до 5000 грн. в час. Помимо этого клиентам предлагали амфетамин и канабис.

Полицейские провели 10 обысков и изъяли деньги, наркотики, списки клиентов, графики работы проституток.

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

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