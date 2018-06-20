Евросоюз сделал первый шаг к увеличению стоимости шенгенских виз 20 июня 2018 г. источник 0 0

Евросоюз готовится внести изменения в Шенгенский кодекс.

Послы ЕС одобрили проект реформы, теперь его должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС, сообщается на сайте Совета ЕС.



"Будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции", - говорится в сообщении.



Стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80, "чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз".



Согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период "до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки". Реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им шенген, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.



"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание", - говорится в сообщении Совета.



Новые правила оформления виз "предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан".