Ульяна Супрун развеяла миф о гомосексуальности 20 июня 2018 г. источник 0 0

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла очередной миф, на этот раз - о гомосексуальности.

На своей странице в Facebook она напомнила, что в первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили.



"Во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью. Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных - от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до ее рождения", - рассказала и.о. главы Минздрава.



Кроме того, в 1992 году ВОЗ официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней.



"Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука", - подчеркнула Супрун и опубликовала видео о предпосылках возникновения гомосексуальности.