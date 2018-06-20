Общество

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Ульяна Супрун развеяла миф о гомосексуальности

Ульяна Супрун развеяла миф о гомосексуальности
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла очередной миф, на этот раз - о гомосексуальности.
На своей странице в Facebook она напомнила, что в первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили.

"Во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью. Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных - от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до ее рождения", - рассказала и.о. главы Минздрава.

Кроме того, в 1992 году ВОЗ официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней.

"Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука", - подчеркнула Супрун и опубликовала видео о предпосылках возникновения гомосексуальности.

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