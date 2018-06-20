Миллион украинских пенсионеров получат повышение пенсий с 1 июля 20 июня 2018 г. источник 0 0

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 млн украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, повышение выплат произойдет для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.



"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев", - сказано в сообщении.



По словам министра, следующее повышение пенсий, согласно государственному бюджету, состоится с 1 декабря.



"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - добавил вице-премьер.



Напомним, ранее замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир анонсировал индексацию пенсий на 20% в 2019 году.