Петр Порошенко назначил аудитора НАБУ 20 июня 2018 г. источник 0 0

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Павел Жебривский отреагировал на назначение.



"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", - написал он на своей странице в Facebook.



По словам Жебривского, НАБУ - именно тот орган, который должен служить борьбе с коррупцией.



Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ экс-глава ДонВГА видит в том, чтобы "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным".



"Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца", - добавил Жебривский.