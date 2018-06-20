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Петр Порошенко назначил аудитора НАБУ

Петр Порошенко назначил аудитора НАБУ
Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Павел Жебривский отреагировал на назначение.

"Приложу максимум усилий, чтобы добросовестно и достойно выполнять возложенные на меня обязанности и оправдать ожидания общества на очистку власти и преодоления коррупции", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, НАБУ - именно тот орган, который должен служить борьбе с коррупцией.

Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ экс-глава ДонВГА видит в том, чтобы "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным".

"Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца", - добавил Жебривский.

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