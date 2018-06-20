Харьков

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В Харькове выделили дополнительные средства на ремонт жилых домов, школ и дорог

В Харькове выделили дополнительные средства на ремонт жилых домов, школ и дорог
Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2018 год.
Соответствующее решение было принято сегодня, 20 июня, на сессии горсовета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, из государственного бюджета на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений поступила субвенция в размере 0,6 млн грн, а из областного бюджета предусмотрена следующая субвенция:

- на возмещение стоимости лекарств для лечения отдельных заболеваний - 13,8 млн грн;
- выплату денежной компенсации для получения жилых помещений для семей погибших, а также для лиц с инвалидностью І-II групп и лиц, утративших функциональные возможности ног, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, и требуют улучшения жилищных условий - 5,9 млн грн;
- обеспечение качественным, современным и доступным средним образованием «Новая украинская школа» - 22,2 млн грн;
- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 0,9 млн грн;
- на выполнение комплексной программы «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2017-2021 годы» для софинансирования мини-проектов - победителей областного конкурса мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее» в 2018 году - 0,5 млн грн.

Также депутаты увеличили расходы бюджета города на софинансирование субвенции из государственного бюджета на «Новую украинскую школу» в размере 6,7 млн грн. На выплату заработной платы медицинским работникам, с целью организации медицинского обслуживания учащихся общеобразовательных школ и детей в детских дошкольных учреждениях, направлено 5,3 млн грн.

Расходы на текущий и капитальный ремонт в учреждениях образования были увеличены на 5,5 млн грн. На приобретение мебели для классных кабинетов школ и мягкого инвентаря для вновь открывающихся групп в детсадах было предусмотрено 0,4 млн грн.

На разработку проектно-сметной документации на модернизацию здания Харьковской городской детскй поликлиники №1 в рамках проекта «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» направлено 0,3 млн грн.

На обеспечение бесперебойного функционирования систем тепло- и водоснабжения города, поддержание санитарного состояния и обеспечение чистоты городских территорий выделено 58,5 млн грн.

На текущий ремонт внутридомовых сетей централизованного отопления многоквартирных жилых домов было предусмотрено 3 млн грн, на капремонт жилых домов - 27,9 млн грн. Расходы на капитальный ремонт внутриквартальных дорог увеличены на 16 млн грн.

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