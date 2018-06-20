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В Харькове студент «подрабатывал» торговлей оружием

В Харькове студент «подрабатывал» торговлей оружием
В Харькове разоблачен студент четвертого курса одного из харьковских вузов, торговавший оружием.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в ходе проведения следственных действий были проведены две оперативные закупки. Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боеспособным.

Вчера, 19 июня, этот же студент продал за 40 тыс. грн. автомат "Скорпион" и две боевые гранаты. Сейчас молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовится объявление о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия). При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании его под стражей.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий, установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков у которого были обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

В данный момент продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в томе числе, и канала происхождения оружия.

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