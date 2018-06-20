Общество

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В Харьков приедут лондонские эксперты

В Харьков приедут лондонские эксперты
Завтра, 21 июня в Каразинском университете по инициативе международного фонда «Возрождение» состоится визит в Харьков экспертов Лондонского Королевского института международных отношений Chatam House, посвященный презентации комплексного исследования «Борьба за Украину» (The struggle for Ukraine).
Chatam House — один из самых влиятельных аналитических центров в мире, занимающийся научными исследованиями современных международных отношений для дальнейшего обсуждения важных политических тенденций и актуальных вызовов. Разработки Chatam House служат источником экспертных мнений для мировых медиа в области международных отношений, а также способствуют формированию новых идей и подходов для руководителей государств по внешней политике.

Университет приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению результатов исследования, посвященного анализу и итогам основных вызовов, успехов и проблемных вопросов во внешней и внутренней политике Украины со времен Евромайдана.

Начало мероприятия - 10:00.

Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, аудитория 2-49.

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