В Харьков приедут лондонские эксперты 20 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Завтра, 21 июня в Каразинском университете по инициативе международного фонда «Возрождение» состоится визит в Харьков экспертов Лондонского Королевского института международных отношений Chatam House, посвященный презентации комплексного исследования «Борьба за Украину» (The struggle for Ukraine).

Chatam House — один из самых влиятельных аналитических центров в мире, занимающийся научными исследованиями современных международных отношений для дальнейшего обсуждения важных политических тенденций и актуальных вызовов. Разработки Chatam House служат источником экспертных мнений для мировых медиа в области международных отношений, а также способствуют формированию новых идей и подходов для руководителей государств по внешней политике.



Университет приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению результатов исследования, посвященного анализу и итогам основных вызовов, успехов и проблемных вопросов во внешней и внутренней политике Украины со времен Евромайдана.



Начало мероприятия - 10:00.



Место проведения: площадь Свободы, 4, главный корпус университета, 2-й этаж, аудитория 2-49.