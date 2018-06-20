Госстат заметил снижение цен на продукты питания 20 июня 2018 г. источник 0 0

По данным Государственной службы статистики Украины в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен в сравнении с предыдущим месяцем.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/десяток в мае против 26,65 грн/десяток в апреле).



Также снизились цены на гречневые крупы (8%), лук репчатый (4,1%), картофель (3,8%), сало (2,4%); сахар (2%); куриное филе (1,8%).



"Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу", - говорится в сообщении.



Вместе с тем произошло повышение цен на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.



Напомним, ранее сообщалось, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,7% в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года.