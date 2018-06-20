ВСУ заняли новые позиции в Луганской области 20 июня 2018 г. источник 0 0

Украинские военные продвинулись вперед на два километра возле села Желобок в Луганской области и заняли новые позиции в "серой зоне".

"С началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона", – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил



Отмечается, что для частей, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, поскольку противник постоянно вел разведку и открывал огонь.



"Несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме", – добавили военные.



По их словам, задача выполнялась в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. ВСУ не понесли потерь.