Политика

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ВСУ заняли новые позиции в Луганской области

ВСУ заняли новые позиции в Луганской области
Украинские военные продвинулись вперед на два километра возле села Желобок в Луганской области и заняли новые позиции в "серой зоне".
"С началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона", – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Отмечается, что для частей, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, поскольку противник постоянно вел разведку и открывал огонь.

"Несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме", – добавили военные.

По их словам, задача выполнялась в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. ВСУ не понесли потерь.

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