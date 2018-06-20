Названы лучшие фильмы полугодия 20 июня 2018 г. источник 0 0

Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список были включены 38 картин.

В частности, вошли супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".



Также включены ленты "Нелюбовь" (Андрея Звягинцева), "120 ударов в минуту", "Секретное досье", "Тоня против всех", "Темные времена", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".