Названы лучшие фильмы полугодия

Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список были включены 38 картин.
В частности, вошли супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".
Также включены ленты "Нелюбовь" (Андрея Звягинцева), "120 ударов в минуту", "Секретное досье", "Тоня против всех", "Темные времена", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".