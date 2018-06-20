Культура

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Названы лучшие фильмы полугодия

Названы лучшие фильмы полугодия
Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших фильмов, которые были выпущены за первое полугодие 2018 года. В список были включены 38 картин.
В частности, вошли супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера", а также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место".

Также включены ленты "Нелюбовь" (Андрея Звягинцева), "120 ударов в минуту", "Секретное досье", "Тоня против всех", "Темные времена", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

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