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США вышли из Совета по правам человека

США вышли из Совета по правам человека
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека.
дной из основных причин принятого решения является "хроническая предвзятость в отношении Израиля", отметила Хейли. По ее словам, США "будут счастливы вновь присоединиться" к Совету в случае его реформирования. В 2017 году постпред США при ООН призывала к ряду изменений в деятельности Совета.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня, передает DW.com.

"США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире", - отметила Могерини.

Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии", говорится в документе.

Глава европейской дипломатии также подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы. Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США, отмечается в заявлении. При этом ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета, утверждает Могерини.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении США.

"Структура ООН по защите прав человека играет важную роль во всем мире", - отметил Гутерриш.

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