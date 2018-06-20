Здоровье

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Названа неожиданная польза брака для здоровья

Названа неожиданная польза брака для здоровья
Брак способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, а также преждевременной смерти.
К такому выводу пришли ученые Килского университета (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Heart.

Специалисты проанализировали 34 крупных исследования, проведенных в 1963-2015 годах и посвященных поиску связи между семейным положением и здоровьем. Общее число добровольцев, вошедших в выборку, составило более двух миллионов человек, возраст которых достигал 42-77 лет.

Оказалось, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта (риск смерти повышался на 42 и 55 процентов соответственно). Развод способствовал росту вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 25 процентов, а инсульта — на 16 процентов.

Такой эффект объясняется тем, что женатые люди раньше замечают проблемы со здоровьем и заблаговременно обращаются за помощью к врачу, лучше соблюдают прием лекарств, более обеспечены и имеют крепкие социальные связи.

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