Здоровье

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Как правильно есть попкорн

Как правильно есть попкорн
Американские ученые из Чикагского университета и Университета штата Огайо выяснили, что использование палочек для еды предотвращает гедонистическую адаптацию, снижающую удовольствие от процесса поедания попкорна и другой пищи.

В эксперименте приняли участие 68 добровольцев, которым предложили съесть порцию попкорна. Половина людей ела жареную кукурузу обычным способом, руками отправляя в рот по одному ядру за раз, а остальные использовали палочки для еды. Оказалось, что во второй группе испытуемые дольше всего наслаждались едой. Это объясняется тем, что люди невольно обращали внимание на каждое ядро попкорна, и это способствовало большему удовольствию.

В другом эксперименте было задействовано 300 человек, которые должны были придумать разные способы пить воду (например, из разных сосудов). Затем они делали пять глотков воды и оценивали уровень удовольствия после каждого глотка. При этом треть участников пила воду обычным способом, вторая треть — альтернативным, а последняя группа использовала сразу несколько способов. В первых двух группах удовольствие снижалось, а в третьей оставалось на одном уровне.

При гедонистической адаптации происходит возврат к прежнему эмоциональному состоянию, несмотря на позитивные или негативные события. Главную роль в этом играет привыкание к приобретенным вещам, новым местам и изменениям уровня жизни, которые начинают рассматриваться как норма. В этом случае человек ставит перед собой новые условия, достижение которых вызовет ощущение счастья.

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