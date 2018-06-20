Культура

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Украинцы взяли премию Каннских львов за логотип «Евровидения-2017»

Украинцы взяли премию Каннских львов за логотип «Евровидения-2017»
Украинские агентства Banda Agency и Republique получили бронзовую награду Каннских львов в категории Desing Lions за брендинг "Евровидение-2017".
В комментарии The Village Украина основатель Banda Павел Вржещ сказал, что доволен тем, что "за 60 лет Евровидения в конкурсе не было выдающегося дизайна".

"То, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда - это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив гораздо круче и смелее, чем мы все привыкли думать", - отметил он.

Над логотипом авторыработали две недели. Среди множества вариантов выбрали NAMYSTO. Бюджет проекта составил 420 тысяч гривен (из которых НДС – 70 тысяч гривен).

Ключевым лозунгом конкурса стала фраза Celebrate Diversity, что означает "Шануймо розмаїття".

Напомним, Международный фестиваль рекламы Каннские львы является одним из самых авторитетных рекламных фестивалей. Первую премию вручили еще в 1954 году.

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