В исправительном центре сыграли свадьбу

В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр №140» 16 июня был зарегистрирован брак осужденного по имени Юрий со своей невестой.
Молодожены познакомились в 2017 году, уже когда Юрий отбывал наказание. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и РАГСа Немышлянского района Харькова влюбленным представилась возможность узаконить отношенияь и создать новую семью, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Администрация учреждения предоставила им длительное свидание. Новоиспеченным супругам пожелали благополучия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.
Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность более ответственно относиться к собственной жизни.