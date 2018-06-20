Общество

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В исправительном центре сыграли свадьбу

В исправительном центре сыграли свадьбу
В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр №140» 16 июня был зарегистрирован брак осужденного по имени Юрий со своей невестой.
Молодожены познакомились в 2017 году, уже когда Юрий отбывал наказание. Благодаря сотрудничеству администрации учреждения и РАГСа Немышлянского района Харькова влюбленным представилась возможность узаконить отношенияь и создать новую семью, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Администрация учреждения предоставила им длительное свидание. Новоиспеченным супругам пожелали благополучия и любви, понимания и терпения в супружеской жизни.

Начальник учреждения подполковник внутренней службы Роман Хвостов отметил, что заключение брака способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность более ответственно относиться к собственной жизни.

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