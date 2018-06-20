Политика

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В Украину запретили въезд еще двум российским актерам

В Украину запретили въезд еще двум российским актерам
Российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову запретили въезд в Украину сроком на три года из-за незаконного посещения территории аннексированного Крыма.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки, 19 июня, пограничники обнаружили двух российских актеров, которые ранее незаконно пересекали государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым.

Так, в столичном аэропорту «Жуляны» пограничники во время оформления пассажиров рейса «Минск-Киев» обнаружили российского актера Каморзина, который без соответствующего разрешения и в обход КПВВ в 2015 году посещал временно оккупированную территорию Крым с целью съемок фильма.

Кроме того, в пункте пропуска «Староказачье» правоохранители Белгород-Днестровского отряда обнаружили каскадера Михайлова, который в 2015 году посещал оккупированный Крым.

Всего по состоянию на сегодняшний день в отношении 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым, имеется решение о запрете им въезда в Украину, а 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы, отметили в ГПСУ.

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