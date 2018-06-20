Происшествия

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Сессия Харьковского горсовета прошла неспокойно

Сессия Харьковского горсовета прошла неспокойно
Слезоточивый газ, дымовые шашки, драка и чиновник в мусорном баке – так началась в среду, 20 июня, сессия Харьковского горсовета.
Утром 20 июня перед сессией горсовета порядка 30 человек пикетировали здание мэрии. С плакатами «Власть нас не слышит» и «Открытый совет» они требовали обеспечения свободного доступа всех желающих на сессию. Но когда активисты попытались поднять в сессионный зал, который находится на втором этаже, их не пустила охрана. В результате произошло столкновение, во время которого кто-то распылил газовый баллончик. Несколько неизвестных все-таки прорвались в сессионный зал.

Кроме того, перед началом сессии неизвестные в балаклавах бросили в помещение дымовую шашку. К горсовету съехались скорые и пожарные машины.

— В 10.07 в дежурную часть поступил звонок по поводу задымления второго этажа горсовета. На месте работали три отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно — на лестнице. Также провели эвакуацию людей из помещения. На месте работает оперативная группа ГСЧС и правоохранители, — сообщил «Вечернему Харькову» начальник отдела по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, средствами массовой информации и связей с общественностью ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Когда заместитель городского головы Андрей Руденко вышел из здания горсовета и попытался успокоить «митингующих», его засунули в мусорный бак.

Правоохранители устанавливают обстоятельства событий под стенами горсовета. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдел полиции 20 июня в 10.10, говорят в Нацполиции.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что 19 июня группа из 20 человек – представителей общественной организации – подала официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. 20 июня утром эти люди пришли к админзданию с соответствующими документами с намерением посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двоих, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество.

В медицинские учреждения за помощью обратились две женщины 45 и 51 лет с предварительным диагнозом «отравление». Задержанных нет. В органы полиции какие-либо заявления от граждан не поступали.

По открытому уголовному производству проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.

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