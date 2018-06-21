Получателям субсидии предстоит серьезная проверка 21 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Минсоцполитики готовится к тому, чтобы выдавать людям государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг «живыми» деньгами. Как будут проверять и кто лишится субсидии?