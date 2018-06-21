Получателям субсидии предстоит серьезная проверка

Минсоцполитики готовится к тому, чтобы выдавать людям государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг «живыми» деньгами. Как будут проверять и кто лишится субсидии?
Поскольку в Украине выявили 50 тысяч подозрительных получателей субсидии – всех субсидиантов нужно проверить. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отметив, что сейчас продолжается процесс верификации получателей субсидий, поскольку предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году.
— Если обнаружено 50 тысяч человек, среди которых есть владельцы домов площадью свыше 200 квадратных метров и квартир 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривен и другие ценные вещи — то, видимо, нужна проверка, — считает министр.
После проверки доходов получателей субсидий в Минсоцполитики планируют приступить к монетизации выплат. Ориентировочно это произойдет с 1 января 2019 года.
— Монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для уплаты коммунальных услуг, поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно в них нуждаются, — пояснил министр. — Субсидия — это сооплата, а это означает, что есть доля, которую платит человек, а остальное платит государство. Однако государство сегодня платит деньги не людям, а напрямую перечисляет средства предоставителю услуг. Таким образом, возникает ситуация, при которой людям все равно сколько они потребляют, главное за норму не выйти. Но когда человеку предоставят деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов напрямую будет влиять на сумму пособия, которую человек сможет оставить себе.
Вместе с тем повышается и ответственность получателей субсидий, ведь в этом случае человек имеет возможность и обязанность полностью оплатить услуги – таким образом, ответственность за оплату переходит на уровень потребитель-поставщик услуг.
Как сообщила «Вечернему Харькову» директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета Лариса Болгова, проверка доходов граждан, получающих субсидию, происходит постоянно начиная с 2016 года, когда был налажен обмен информацией с фискальными органами и людям уже не нужно было подтверждать свои доходы справками с работы.
— У сотрудников управлений труда и соцзащиты налажен обмен информацией с фискальными органами, которые предоставляют сведения по доходам. И сотрудники управлений соцзащиты сопоставляют их с декларацией, которую предоставляет человек. То есть процесс идет постоянно, — говорит она. — Это бюджетные деньги, поэтому подход очень серьезный.
Многим придется обращаться заново
Лариса Болгова напомнила, что сейчас внесены изменения в порядок предоставления субсидий, а посему очень многим гражданам придется заново обращаться в управление труда и соцзащиты с декларацией о доходах и заявлением.
— И, естественно, заново будут запрашиваться фискальные органы по каждому конкретному человеку, — уточняет директор департамента.
Не понадобится повторно отправляться в «отдел субсидий» лишь одиноким пожилым людям – им субсидия будет пересмотрена без обращения.
– Но информация для проверки тоже будет запрашиваться – и в Пенсионном фонде, и в фискальных органах, — уточнила Лариса Болгова.
Кто может лишиться субсидии?
Многие семьи могут лишиться государственной поддержки на оплату коммуналки.
— Например, если есть автомобиль моложе пяти лет. Но это понятно: если семья нашла средства на столь дорогостоящее приобретение, почему она не может полностью оплачивать коммунальные платежи? — говорит Лариса Болгова.
Кроме того, под вопросом окажется субсидия, если в домохозяйстве зарегистрированы люди, которые фактически здесь не проживают.
— Человек не может отсутствовать по месту регистрации более 60 дней. Если есть официальное подтверждение причины отсутствия более этого срока — либо это командировка, либо лечение, учеба и т.д. — тогда может рассматриваться на комиссии вопрос о предоставлении субсидии, — поясняет Лариса Болгова. — Если без уважительной причины человек не проживает по месту регистрации более 60 дней — субсидия назначена быть не может. Кстати, судя по информации, которую нам предоставляют центры предоставления админуслуг, сейчас в связи с субсидией многие люди перепрописываются, упорядочивают свое место нахождения.
Если кто-то в семье не работает
Проблемы с назначением субсидии могут возникнуть, если один из трудоспособных членов семьи не работает.
— Раньше в таком случае составлялся акт. А сейчас неработающему, неофициально трудоустроенному человеку либо проживающему за границей органы соцзащиты автоматом насчитают доход в три прожиточных минимума – 5286 гривен (1762х3) плюс необходимо будет уплатить единый социальный взнос за три месяца в размере, не меньшем, чем минимальный (819х3= 2457 грн). И дальше продолжать его ежемесячно оплачивать в течение всего периода получения субсидии, – объясняет Лариса Болгова. – Если же обнаружится, что он не платит этот социальный взнос – субсидия ему аннулируется, причем с момента назначения. И он должен возместить все, что ему было начислено. Если человек получает зарплату ниже минимальной, он тоже не имеет права на субсидию, поскольку по закону не может получать меньше минималки. Теневая занятость сейчас недопустима.
Вот только в борьбе с этой самой теневой занятостью крайними оказались опять-таки простые работяги, а вовсе не работодатели, которые не хотят официально трудоустраивать сотрудников, и не законодатели, не способные создать работодателям такие условия, чтобы им было выгодно официально брать сотрудников на работу.
— Я считаю, что должно быть такое законодательство, при котором работодателю будет невыгодно не оформить человека, — соглашается Лариса Болгова. – Как это происходит в странах Европы? Там выгодно брать на работу человека по всем правилам, потому за это полагаются всяческие преференции. У нас же налоги такие, что у работодателей и доходов-то таких нет. Поэтому они и занимают подобную позицию. То есть решать эту проблему нужно со всех сторон. Если бы подход был комплексный – тогда и картинка бы сложилась.
Количество субсидиантов сократится более чем в два раза
Насколько в связи с этим сократится количество субсидиантов – чиновники еще не посчитали. Но предполагают, что получателей государственной помощи станет как минимум вдвое меньше.
— По сути мы возвращается к тому периоду, когда порядок предоставления субсидии был гораздо жестче. В последние же годы многие люди действительно получали субсидии неправомерно, — говорит Лариса Болгова. — То есть мы возвращается к тому, что было раньше, когда процент семей, получающих субсидию, едва доходил до 15 % от общего количества. Сегодня государственную помощь получают 50% домохозяйств. Так что процент получателей снизится как минимум вполовину или даже больше.
Впрочем, в прежние времена и тарифов таких не было... Как и чем народ будет оплачивать коммуналку – это уже другой вопрос.