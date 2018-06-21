Экономика

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Где могут дать на сдачу фальшивые гривны

Где могут дать на сдачу фальшивые гривны
Где могут дать на сдачу фальшивые гривны Харьковчане по-прежнему рискуют получить на сдачу фальшивые гривны. Где вам могут подсунуть подделку и какие купюры следует рассмотреть повнимательнее?
По информации НБУ, на один миллион настоящих гривенных банкнот приходится около 3,6 подделок. Причем фальшивомонетчики отдают предпочтение 500-гривенным купюрам. Да оно и понятно, совершать уголовное преступление, тратить дорогостоящую бумагу ради подделки пяти гривен злоумышленникам неинтересно.

— Результаты 2017 года свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это деньги старого образца – 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты, - рассказали в НБУ.

При этом в Нацбанке предупреждает, что гражданам нужно быть начеку, получая сдачу в заведениях быстрого питания, супермаркетах и… метрополитене. Именно там чаще всего обнаруживают фальшивки. Также были случаи попадания поддельных денег в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных.

Что касается фальсификации иностранной валюты, чаще всего злоумышленники подделывают 100 американских долларов – в 94% случаев.

Как распознать подделку?


В основном, по информации Нацбанка, поддельные гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Таких подделок – 81%. Остальные 19% подделок «состряпаны» ​​полиграфическим способом.

Если мошенники использовали принтер, узнать фальшивку можно невооруженным глазом. В лучшем случае аферистам удастся воспроизвести цветовую гамму и дизайн банкноты, но такую купюру легко распознать по отсутствию оптически переменных красок, водяных знаков, защитных лент, рельефных изображений и т.д.

— В первую очередь нужно обратить внимание на водяные знаки, рассмотрев купюру против света, — советуют в НБУ. — На настоящей купюре можно заметить многоцветный водяной знак – изображение портрета, повторяющийся портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

Кроме того, следует обратить внимание на сквозной элемент, то есть изображение, выполненное в одном месте с лицевой и оборотной сторон банкноты, а также на скрытое изображение, то есть цифровое обозначение номинала, которое видно при рассматривании банкноты под острым углом к источнику света. Не должны остаться без внимания и изображения, выполненные оптически переменными красками – они меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами, а на ощупь можно почувствовать рельефность отдельных изображений. С помощью увеличительного стекла не лишним будет рассмотреть шрифт. Если он состоит из точек разных цветов – это подделка.

Вернут ли деньги за фальшивку?


Что же делать, если вы все же оказались «счастливым обладателем» фальшивой купюры? К сожалению, такая банкнота обмену и возврату не подлежит.

А вот если купюра подлинная, но ветхая, обрисованная, разорванная, в банке ее могут поменять бесплатно, если не возникнет сомнений в подлинности – то есть если можно определить номинал, серию и номер банкноты и если ее отсутствующая часть не может быть принята для обмена. Если же купюра сильно повреждена – допустим, в результате стирки или пожара, – банк должен отправить деньги в НБУ на экспертизу. Только после заключения специалистов деньги можно будет обменять на новые.

— Банкноты, на которых есть признаки умышленных повреждений (с отверстиями, порезанные, исписанные, со смытым рисунком), так что невозможно определить подлинность и номинал, а также если они не имеют номера и серии, не принимаются в платежи и не обмениваются банками, – говорят в НБУ.

А вот если рисунки, пятна, надписи или надрывы занимают не больше четвертой части купюры — такие деньги обязаны, согласно постановлению НБУ, принимать в магазинах, аптеках, заведениях общественного питания и т.д.

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