Где могут дать на сдачу фальшивые гривны 21 июня 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Харьковчане по-прежнему рискуют получить на сдачу фальшивые гривны. Где вам могут подсунуть подделку и какие купюры следует рассмотреть повнимательнее?