Пациенты не обязаны покупать все выписанные врачом лекарства

Харьковчане, которым «посчастливилось» полежать на больничной койке, сетуют: лечение обходится в копеечку.
— Муж попал в больницу с инсультом. Форма, слава богу, не очень тяжелая, но при этом все равно ежедневные назначения лечащего врача обходятся в 300-400 гривен. Лежим уже десять дней – вот и считайте, — говорит харьковчанка Наталья.
— Мама была госпитализирована с острой болью в животе. Оказалось, ущемление грыжи. Сделали операцию, которая обошлась нам в десять тысяч гривен – хирургу и анестезиологу. Причем бывалые люди говорят, что это еще по-божески. Плюс целый список лекарств и разных там перчаток, марли, бинтов, капельниц, спирта и т.д. – на саму операцию. И вот каждый день – как минимум 500 гривен на лекарства, — поделилась харьковчанка Виктория.
— Некоторые врачи выписывают лекарства под конкретную аптеку, а потом препараты, которые не были использованы, например, во время операции, возвращают той же аптеке. Да, не все врачи такие, но мне пришлось столкнуться с подобным, — говорит харьковчанин Анатолий Викторович.
Между тем мало кто знает, что пациенты или их близкие вовсе не должны платить буквально за все лекарства, которые выписывают при лечении в стационаре. В стране действует Национальный перечень лекарственных средств — список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно.
— В нацперечень входит ограниченное количество препаратов — а именно 427 действующих веществ от наиболее распространенных болезней и состояний, — уточнила на своей странице в «Фейсбуке» министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. — Это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, в которых зачастую нуждаются украинцы, - в полном объеме и до конца курса лечения.
Министр подсказала удобный инструмент, который поможет узнать, можно ли в больнице бесплатно получить лекарства, которые вам выписали. Это мобильное приложение «Лекарства контроль», которое можно установить на смартфлон по ссылке: https://goo.gl/HSyWrf
.
Для этого нужно ввести в поиск в разделе «Поиск аналогов» международное наименование препарата, то есть название действующего вещества — его обычно пишут на упаковке лекарств под торговым названием. Например, в антибиотике действующее вещество может быть амоксициллин, в противогрибковом — клотримазол, а в препарате от рака крови — иматиниб.
— Если после этого увидите возле названия лекарств отметку «Нацперелік» — это означает, что препарат закупается за ваши налоги. Вы уже их оплатили и вправе получить бесплатно в больнице, — уверяет Ульяна Супрун.
А чтобы проверить, имеется препарат именно в вашей больнице, перейдите в приложении по ссылке https://eliky.in.ua
.
С Национальным перечнем можно ознакомиться на сайте, который был запущен буквально на днях: https://www.natsperelik.com.ua/
.
— В ближайшее время в больницах также появятся плакаты с информацией, — пообещала министр здравоохранения.
Что же делать, если в больнице вам отказали в бесплатных лекарствах, которые входят в Национальный перечень?
– Пишите жалобу главному врачу медицинского учреждения и в департамент здравоохранения, приложив перечень лекарственных средств, в которых было отказано, и копию назначения врача, — порекомендовали в МОЗ.
Кстати, в приложении «Лекарства контроль» также можно проверить, входят ли нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства»; найти более дешевые аналоги лекарств; ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов; убедиться, что лекарство не поддельное.