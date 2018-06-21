Здоровье

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Пациенты не обязаны покупать все выписанные врачом лекарства

Пациенты не обязаны покупать все выписанные врачом лекарства
Буквально на днях появился сайт, где представлен Национальный перечень лекарств, которые больницы должны закупать обязательно и бесплатно снабжать ими своих пациентов. Аналогичная информация вскоре должна быть размещена на специальных стендах во всех стационарах. Что делать, если в больнице отказали в бесплатных лекарствах?
Харьковчане, которым «посчастливилось» полежать на больничной койке, сетуют: лечение обходится в копеечку.

— Муж попал в больницу с инсультом. Форма, слава богу, не очень тяжелая, но при этом все равно ежедневные назначения лечащего врача обходятся в 300-400 гривен. Лежим уже десять дней – вот и считайте, — говорит харьковчанка Наталья.

— Мама была госпитализирована с острой болью в животе. Оказалось, ущемление грыжи. Сделали операцию, которая обошлась нам в десять тысяч гривен – хирургу и анестезиологу. Причем бывалые люди говорят, что это еще по-божески. Плюс целый список лекарств и разных там перчаток, марли, бинтов, капельниц, спирта и т.д. – на саму операцию. И вот каждый день – как минимум 500 гривен на лекарства, — поделилась харьковчанка Виктория.

— Некоторые врачи выписывают лекарства под конкретную аптеку, а потом препараты, которые не были использованы, например, во время операции, возвращают той же аптеке. Да, не все врачи такие, но мне пришлось столкнуться с подобным, — говорит харьковчанин Анатолий Викторович.

Между тем мало кто знает, что пациенты или их близкие вовсе не должны платить буквально за все лекарства, которые выписывают при лечении в стационаре. В стране действует Национальный перечень лекарственных средств — список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно.

— В нацперечень входит ограниченное количество препаратов — а именно 427 действующих веществ от наиболее распространенных болезней и состояний, — уточнила на своей странице в «Фейсбуке» министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. — Это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, в которых зачастую нуждаются украинцы, - в полном объеме и до конца курса лечения.

Министр подсказала удобный инструмент, который поможет узнать, можно ли в больнице бесплатно получить лекарства, которые вам выписали. Это мобильное приложение «Лекарства контроль», которое можно установить на смартфлон по ссылке: https://goo.gl/HSyWrf.
Для этого нужно ввести в поиск в разделе «Поиск аналогов» международное наименование препарата, то есть название действующего вещества — его обычно пишут на упаковке лекарств под торговым названием. Например, в антибиотике действующее вещество может быть амоксициллин, в противогрибковом — клотримазол, а в препарате от рака крови — иматиниб.

— Если после этого увидите возле названия лекарств отметку «Нацперелік» — это означает, что препарат закупается за ваши налоги. Вы уже их оплатили и вправе получить бесплатно в больнице, — уверяет Ульяна Супрун.

А чтобы проверить, имеется препарат именно в вашей больнице, перейдите в приложении по ссылке https://eliky.in.ua.

С Национальным перечнем можно ознакомиться на сайте, который был запущен буквально на днях: https://www.natsperelik.com.ua/.

— В ближайшее время в больницах также появятся плакаты с информацией, — пообещала министр здравоохранения.

Что же делать, если в больнице вам отказали в бесплатных лекарствах, которые входят в Национальный перечень?

 – Пишите жалобу главному врачу медицинского учреждения и в департамент здравоохранения, приложив перечень лекарственных средств, в которых было отказано, и копию назначения врача, — порекомендовали в МОЗ.

Кстати, в приложении «Лекарства контроль» также можно проверить, входят ли нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства»; найти более дешевые аналоги лекарств; ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов; убедиться, что лекарство не поддельное.

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