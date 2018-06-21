Пациенты не обязаны покупать все выписанные врачом лекарства 21 июня 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Буквально на днях появился сайт, где представлен Национальный перечень лекарств, которые больницы должны закупать обязательно и бесплатно снабжать ими своих пациентов. Аналогичная информация вскоре должна быть размещена на специальных стендах во всех стационарах. Что делать, если в больнице отказали в бесплатных лекарствах?