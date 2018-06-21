Кому поднимут пенсии в июле

Говорят, с июля пенсии вырастут. Снова только минимальные или все?



Наталья Борисовна

Когда можно выходить на пенсию



Согласно пенсионной реформе 2017 года, для получения пенсии в Украине необходимо минимум 15 лет страхового стажа. Сейчас при стаже 15-25 лет на пенсию можно выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. Нормативы будут увеличиваться на год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. Люди, у которых нет страхового стажа, будут получать соцпомощь по достижении 63 лет. Кроме того, страховой стаж можно «докупить», уплатив необходимый единый социальный взнос – месяц будет стоить 1638 гривен. Согласно пенсионной реформе 2017 года, для получения пенсии в Украине необходимо минимум 15 лет страхового стажа. Сейчас при стаже 15-25 лет на пенсию можно выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. Нормативы будут увеличиваться на год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. Люди, у которых нет страхового стажа, будут получать соцпомощь по достижении 63 лет. Кроме того, страховой стаж можно «докупить», уплатив необходимый единый социальный взнос – месяц будет стоить 1638 гривен.

По информации Пенсионного фонда Украины, получать больше будут пенсионеры, имеющие минимальные пенсии, соцпенсии, а также те, у кого большие пенсии, превышающие десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Связано это с тем, что на 1 июля намечен очередной рост соцстандартов, предусмотренный законом о госбюджете-2018.Итак, с 1 июля минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 гривен в месяц. Сейчас минимальная пенсия — 1373 грн. То есть повысят ее минимум на 1 грн (тем, у кого, к примеру, 1433 грн), максимум — на 61 грн. Социальные пенсионеры, которым платят 30% минимальной пенсии (412 грн), так как у них нет даже минимально необходимого стажа работы для начисления пенсии, будут с июля получать больше на 18 гривен.— Минимальную пенсию сейчас получают всего около 300 тысяч пенсионеров из 11,7 млн, или 2,6%, — сообщили в Пенсионном фонде. — У остальных пенсионеров пенсии хотя бы на гривну-две выше, за вычетом 89 тысяч социальных пенсионеров.Получит надбавку еще одна категория пенсионеров: те, кто заработал себе на старость больше, чем десять минимальных пенсий. Сейчас им выплачивают не более 13 730 грн, даже если пенсия у них намного больше, а с 1 июля начнут платить не более 14 340 грн. То есть у высокооплачиваемых пенсионеров прибавка составит от 1 до 610 грн.Таких в Украине — около десяти тысяч человек, — уточнили в Пенсионом фонде.А вот для тех, кто заработал себе пенсию выше 1434 гривен, но ниже 13 730 гривен, ничего не изменится, за исключением получающих надбавки к пенсии в процентах от прожиточного минимума. Например, участники боевых действий имеют доплату к пенсии в размере 25% ПМ, сейчас она равна 343 грн, с 1 июля будет 358 грн (+15 грн).Кстати, в этом году предусмотрен еще один перерасчет минимальных пенсий – в декабре, опять-таки в связи с очередным повышением соцстандартов. С 1 декабря минимальную пенсию повысят с 1435 до 1497 гривен. Такое нововведение коснется уже большинства украинских пенсионеров. При этом пропорционально вырастут и соцпенсии, и доплаты, исчисляемые в процентах от прожиточного минимума.