Проект ЕС по поддержке местной демократии в Украине продлен 21 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы поддержал соответствующее предложение, которое внесла от Украины вице-президент Палаты регионов конгресса Юлия Светличная.

– Наши европейские партнеры еще раз подтвердили свою твердую позицию по поддержке Украины. Действие программы по поддержке развития местной демократии в Украине продлено на 2019 год, - сообщила Юлия Светличная. - Программа предоставляет широкие возможности для обучения депутатам и сотрудникам органов местного самоуправления. Она способствует обмену лучшими практиками местного самоуправления стран Европы. Продлевая действие программы, конгресс поддерживает процесс реформ в Украине, в частности, одну из ключевых реформ - децентрализацию.



Пресс-служба ХОГА напоминает, что с предложением продлить действие проекта, который был временно приостановлен, Юлия Светличная выступила на прошлом заседании бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в марте 2018 года. В результате конгрессом было принято решение ввести в действие проект «Усиление демократии и доверия на местном уровне в Украине» на 2018-2021 годы, на данный момент его действие подтверждено до конца 2019 года.



Общая цель проекта заключается в улучшении внедрения принципов демократии в Украине путем совершенствования необходимых способностей избранных представителей местного уровня и распространения в стране лучших практик местной демократии.