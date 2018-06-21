Игромания официально внесена в список заболеваний 21 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Отныне зависимость от онлайн- и видеоигр официально считается заболеванием. Как распознать зависимость у близкого человека и сложно ли избавиться от пагубного пристрастия, выяснял «Вечерний Харьков».