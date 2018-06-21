Игромания официально внесена в список заболеваний

Отныне зависимость от онлайн- и видеоигр официально считается заболеванием. Как распознать зависимость у близкого человека и сложно ли избавиться от пагубного пристрастия, выяснял «Вечерний Харьков».
Зависимости условно делят на две больше группы.
— Первая – субстанциональная, или химическая: это алкогольная, наркотическая, лекарственная зависимости, — объясняет заведующий кафедрой наркологии ХМАПО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный изобретатель Украины Иван Сосин. — Вторая — несубстациональная зависимость. В частности, сейчас наблюдается буквально эпидемия селфи-зависимости, то есть желания фотографировать и выставлять снимки в интернет. Во всем мире растет эпидемия тату-зависимости. Существует синемания – жажда к просмотру фильмов, который длится сутками. Распространен также зампинг – склонность беспрерывному переключению телеканалов, когда просмотром телепередач и не пахнет, человека просто привлекает мигание. Трудоголизм – это тоже зависимость, при которой человек беспрерывно работает, но к сожалению, непродуктивно, эффективность труда у него нулевая. Молодежь сплошь и рядом подвержена гаджет-зависимости.
Среди нехимической зависимости, по словам врача, существенное место занимает игромания, или гейминг, то есть патологическое влечение к играм, которое Всемирная организация здравоохранения признала самостоятельным диагнозом. ВОЗ внесла игроманию (Gaming Disorder) в опубликованный в каталог заболеваний.
— Это заболевание — физиологическое, неврологиченское, психическое, — уточняет Иван Сосин. — Оно относится к расстройству сферы влечения. То есть когда изначальное увлечение превращается в манию.
По информации ВОЗ, новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр. Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий. Диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр.
Как понять, что человек зависим?
По словам Ивана Сосина, существует множество международных тестов на диагностику игровой зависимости.
— Если человек даже немножко сфальшивит – общий балл покажет, что у него все же есть зависимость, — говорит он.
Однако распознать больного человека можно и не прибегая к тестам.
— Игроманию называют скрытой болезнью, потому что на первой стадии она не проявляется никакими внешними признаками, характерными, допустим, для алкозависимых людей – такими, как отечность, синюшность, характерный взгляд и т. д. Но в запущенной стадии игромана выдает суетливость, виноватый взгляд, постоянная тревога, расстройство сна. У него появляются тематические сновидения – он всю ночь играет: выигрывает, просыпается, вскакивает от радости.., а это сон. Человек впадает в депрессию. У многих появляются суицидальные наклонности, криминальные формы поведения, — рассказывает врач-нарколог.
Заподозрить, что близкий человек болен, помогут и такие признаки, как утрата количественного контроля времени, то есть когда он играет и не может остановиться долгое время.
— Если раньше человек играл онлайн, к примеру, пару часов, то, когда он начинает входить в болезнь, количество времени, проводимого за компьютером, увеличивается. Признаком явной зависимости является игра в ночное, почти сутками, — подсказывает Иван Сосин.
Кроме того, у зависимого человека появляется лживость.
— Если прежде он с юмором говорил о том, что играет, то при зависимости он уже свое пристрастие скрывает и, как правило, отдаляется от близких. Человек меняется на глазах. Близкое окружение уже начинает присматриваться, не понимая, в чем дело, — продолжает Иван Кузьмич.
Близких должна насторожить и потеря контроля больного над своим поведением.
— Допустим, уже и денег нет – а он все равно делает ставки, влезает в долги, — уточняет Иван Сосин. — Вот яркий пример моего пациента. Он окончил математический вуз и начал разрабатывать теорию выигрышей. Что-то у него получалось, и все свободное время он проводил за игрой, — рассказывает профессор. — Однажды выиграл 120 тысяч гривен. А когда жена обратилась к нему с просьбой купить тапочки ребенку, он отказал. Пациент признался: «Я не могу дать ни копейки из этого выигрыша, потому что завтра я должен снова играть, чтобы умножить свой выигрыш». А потом начались проигрыши, но это его не остановило – он стал играть с еще большим упорством.
Характерен для людей с патологическим пристрастием к играм и так называемый синдром отмены.
— Если человек вынужденно попадает в условия, при которых нельзя играть – скажем, в больницу, – у него начинаются дополнительные проблемы со здоровьем. Он впадает в раздражительность, уныние, бессонницу, у него наблюдается поисковое поведение, то есть он постоянно ищет, где бы поиграть, — продолжает Иван Сосин.
Признаков заболевания множество, и они все вписываются в нозологическую форму, которая называется «гейминг» или «игромания».
Как избавиться от зависимости?
Лечение игромании — комплексное и достаточно длительное, говорит врач-нарколог. Дело в том, что, помимо психологических превращений игромана, когда ему уже и ребенок не нужен, и жене он предпочитает игру – зависимый человек невольно наживает себе проблемы со здоровьем.
— Всю ночь он пьет кофе, курит, начинает принимать стимуляторы или алкоголь. То есть вместе с игровой зависимостью в ста процентах случаев наступает табачная зависимость, алкогольная и даже наркологическая, — говорит Иван Сосин. — Когда пациент приходит на консультацию к врачу, у него обязательно выявляется двойная, тройная зависимость.
И лечение начинается с того, что на данный момент наиболее тягостно для больного.
— Например, у него бессонница – значит, необходимо снотворное. От интоксикации, которая возникает и от никотина, и от алкоголя, появляется дрожание рук, век, тела, головы. Тогда назначается интоксикационная терапия, — продолжает Иван Кузьмич. — Наши пациенты нуждаются в консультации не только нарколога, но и уролога, потому что страдают почки, и гепатолога, поскольку нарушается работа печени. Кроме того, у игроманов появляются психозы. Если пять ночей подряд он играет – у него возникают галлюцинации, миражи, страхи, он ведет себя как психически больной человек. В этом случае подключаются психиатры. Во время игры у людей активно вырабатывается адреналин – они как бы находятся в стрессовом состоянии. И все это вызывает тахикардию и так далее. Все это физические и психические последствия игромании, которые тоже нуждаются в коррекции. Лечить нужно комплексно.
Кроме того, в лечении нуждается не только сам игроман, но и его близкие.
— Если человек – зависимый, все члены его семьи – созависимы, — отмечает врач-нарколог. — У матери и жены появляются неврозы, бессонница, тревога. Дети – в запущенном состоянии. Наступает крах семьи. Все это разрушает социальный статус пациента.
Главное в избавлении игромана от пагубной зависимости — заставить его понять, что его нынешнее состояние – это крах. Пагубное пристрастие может привести к каким угодно негативным последствиям и закончиться суицидом, подчеркивает Иван Сосин.