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«Металлист 1925» приступил к тренировкам

«Металлист 1925» приступил к тренировкам
Футболисты харьковского "Металлиста 1925" вышли из непродолжительного летнего отпуска и отправились на учебно-тренировочную базу в поселок Высокий, где начали подготовку к дебютному сезону в первой украинской лиге.
По информации клубной пресс-службы, накануне окончания отпуска "Металлист 1925" прекратил сотрудничество с тремя защитниками - Игорем Чередниченко, Владиславом Сидоренко и Юрием Булычевым. Остальные футболисты, которые заканчивали предыдущее первенство страны во второй лиге, остаются в команде.

Также в расположение "Металлиста 1925" прибыла группа украинских и зарубежных футболистов, которых главный тренер Сергей Валяев будет просматривать, чтобы решить, кто из них подойдет команде.

В первый день футболисты совершали пробежку, после чего проходили банные процедуры, а во вторник их ждало углубленное медицинское обследование. Но уже вчера, 20 июня, команда приступила к полноценной подготовке в режиме двухразовых тренировок.

Тем временем стал известен еще один соперник "Металлиста 1925" по товарищескому матчу. 9 июля харьковчане сыграют с дебютантом Премьер-лиги - ФК "Полтава". Как уже сообщалось, 13 июля " Металлист 1925" в Высоком сыграет с девятой командой по итогам прошедшего  чемпионата страны в Премьер-лиге - донецким "Олимпиком".

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