Как учитываются доходы в семьях со взрослыми детьми 21 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Если в составе семьи есть дети, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, какой доход включается в расчет совокупного дохода семьи при назначении субсидии?



Вера

Как разъяснили в Минсоцполитики, в доход семьи в этом случае включается среднемесячный доход таких лиц в размере:



- половины одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - в случае, когда такие лица в течение этого периода находились на срочной военной службе;

- одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - в случае, когда такие лица в течение этого периода учились на дневной форме обучения в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и в этот период учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости;

- одного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы, - в отдельных случаях по решению комиссии - в случае, когда такие лица находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

- фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие лица в течение этого периода получали хотя бы один из следующих видов дохода: пенсию, стипендию, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило прав на пенсионную выплату, пособие по безработице;

- фактически полученных такими лицами доходов - в случае, когда такие доходы в течение этого периода получало лицо, по состоянию на конец этого периода не достигшее 18-летнего возраста.