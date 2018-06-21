В Харькове преподаватель попался на взятке 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Злоумышленник получил взятку в сумме 4000 гривен за содействие в защите дипломной работы.

По данным Главного управления Нацполиции в Харьковской области, преподавателя задержали сразу после получения неправомерной выгоды. Вещественные доказательства изъяты.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время преподавателю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со специальной конфискацией.



Следователь, по согласованию с прокурором обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении преподавателя колледжа меры пресечения.



Следственные действия продолжаются.