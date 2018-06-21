В Варшаве открылся музей водки 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Без водки в Польше не обходится ни одна вечеринка. А совсем недавно в столице восточно-европейской страны презентовали музей, посвященный популярному спиртному напитку.

В Muzeum Polskiej Wodki посетителям не только расскажут об истории напитка, производственном процессе, но и предложат продегустировать водку известных польских марок – таких, как Luksusowa и Wyborowa, пишет Travel Book.



Музей находится в старом здании бывшего водочного завода Koneser.



«Это важная часть польской культуры, которая на протяжении веков сопровождала поляков в самые важные моменты жизни, – говорится в пресс-релизе Польской ассоциации водки, которая и стала инициатором открытия музея. – Цель создания Muzeum Polskiej Wodki – организовать пространство, в котором мы представим уникальную историю в одном месте. Привлекательным и современным способом мы познакомим посетителей с производственным процессом, с сырьем, из которого производится напиток, и, наконец, с его вкусовыми качествами.



Первое, что посетители узнают о польской водке, – традиции ее производства, обещают в Польской ассоциации водки. Так, настоящая польская водка должна быть произведена только из пяти видов зерновых культур или из картофеля. Кроме того, все сырье должно быть польского производства.



Экскурсии в музее будут совмещаться с дегустацией водки. Кроме того, для тех, кто не распробует напиток с первого раза, есть возможность заглянуть в ресторан, расположенный рядом, и продолжить дегустацию. В качестве закуски там предлагаются блюда национальной кухни.