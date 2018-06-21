Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1,2, стояк) до 19:00 21.06.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №3, стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Киевский район:
ул. Барабашова, 38-а, ул. Гиршмана, 14, 15/2, 17. 17-б, 18, 19, ул. Свободы (Иванова), 20/13, ул. Алчевских (Артема), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 10/12, 14, 16, 18/22 до 20:00 21.06.18 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №1, стояк) до 17:00 21.06.18 г.

Новобаварский район:
ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Основянский район:
ул. Машинистов, 8-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Слободской район:
ул. Ковтуна, 19 (п. №3) до 17:00 21.06.18 г.; проезд Садовый, 3 (п. №10, стояк), ул. Танкопия, 8-а (п. №5, стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 9/1 (п. №., стояк) до 20:00 21.06.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк) до 17:00 21.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 21.06.18 г.; ул. Бакулина (ч/с) до 20:00 22.06.18 г.

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