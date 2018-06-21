Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1,2, стояк) до 19:00 21.06.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №3, стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Киевский район:

ул. Барабашова, 38-а, ул. Гиршмана, 14, 15/2, 17. 17-б, 18, 19, ул. Свободы (Иванова), 20/13, ул. Алчевских (Артема), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 10/12, 14, 16, 18/22 до 20:00 21.06.18 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №1, стояк) до 17:00 21.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Основянский район:

ул. Машинистов, 8-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Слободской район:

ул. Ковтуна, 19 (п. №3) до 17:00 21.06.18 г.; проезд Садовый, 3 (п. №10, стояк), ул. Танкопия, 8-а (п. №5, стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 9/1 (п. №., стояк) до 20:00 21.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №7, стояк) до 17:00 21.06.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 21.06.18 г.; ул. Бакулина (ч/с) до 20:00 22.06.18 г.