В Словакии заявили о задержании террориста из Украины

Как сообщает местное издание noviny.sk
, прокурор Милан Филичко сообщил журналистам, что подозреваемый задержан по запросу из киевского Интерпола.
По его словам, мужчина проживал в Кошице около двух лет. Правоохранители идентифицировали его настоящее имя как "Владимир Г".
"Мужчину разыскивали по подозрению в совершении следующих преступлений: нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и другое", - подчеркнул прокурор.
Он также отметил, что задержанный и до сих пор, скорее всего, продавал оружие террористическим группировкам.
Сейчас он находится в тюрьме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о возможной экстрадиции в Украину.