Спорт

  • 118
    •  / 

Элина Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Элина Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме
Первая ракетка Украины Элина Свитолина справилась с француженкой Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме.
Как сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации, теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

За это время украинка, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила три двойные ошибки, отыграла все пять брейк-пойнтов и выиграла три гейма на подаче оппонентки.

Корне сделала по два эйса и двойных.

Для Свитолиной это десятая победа в туре на траве в одиночном разряде. Элина впервые в карьере будет выступать в 1/4 финала на соревнованиях в Бирмингеме.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску (WTA 30) и хорваткой Петрой Мартич (WTA 45).

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1617 грн
100 USD 2647.59 грн
100 EUR 3065.39 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи