Элина Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме 21 июня 2018 г. источник 0 0

Первая ракетка Украины Элина Свитолина справилась с француженкой Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира серии WTA Premier в английском Бирмингеме.

Как сообщается в Twitter Женской теннисной ассоциации, теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.



За это время украинка, занимающая пятое место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила три двойные ошибки, отыграла все пять брейк-пойнтов и выиграла три гейма на подаче оппонентки.



Корне сделала по два эйса и двойных.



Для Свитолиной это десятая победа в туре на траве в одиночном разряде. Элина впервые в карьере будет выступать в 1/4 финала на соревнованиях в Бирмингеме.



За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей встречи между румынкой Михаэлой Бузэрнеску (WTA 30) и хорваткой Петрой Мартич (WTA 45).