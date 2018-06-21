ЕСПЧ запросил у РФ информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова 21 июня 2018 г. источник 0 0

Европейский суд по правам человека запросил у правительства России подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток). Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.



Также Суд предложил Сенцову прекратить голодовку.



Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.