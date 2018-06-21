Политика

  • 108
    •  / 

ЕСПЧ запросил у РФ информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова

ЕСПЧ запросил у РФ информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова
Европейский суд по правам человека запросил у правительства России подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.
"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток). Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Также Суд предложил Сенцову прекратить голодовку.

Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1617 грн
100 USD 2647.59 грн
100 EUR 3065.39 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи