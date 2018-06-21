Результаты ВНО-2018: сколько выпускников провалили тестирование 21 июня 2018 г. источник 0 0

Сегодня, 21 июня, абитуриентам разослали результаты с последних предметов тестирования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания на этом завершается. А для каждого седьмого абитуриента завершается и вся нынешняя вступительная кампания.



Ведь украинский язык и литературу (основной предмет, который требуют при поступлении) не сдали 14,5%, это почти 47 тысяч человек.



Порог по истории не преодолели 23 тысячи абитуриентов. Не осилили математику почти 19% тех, кто ее сдавал, это - 20 тысяч. Английский язык, на который так активно сетовали, потому что впервые применялось аудирование, не сдали 13% или 11 тысяч человек.



В этом году отличников, которые набрали рекордный результат по 200 баллов по трем предметам нет. Но есть те, кто смог получить максимальный балл по двум дисциплинам. Таких больше десятка. Для них открыты двери всех вузов Украины.



«Есть 12 человек, которые набрали 200 баллов по двум предметам. Волынь – 1, Львовская область – 2, Полтавская область – 1, Харьковская область – 4, Киев – 4», - добавил директор УЦОКО Вадим Карандий.



Все, кто не сдал, может попробовать свои силы в следующем году. А нынешняя вступительная кампания в стране стартует с июля.