Instagram бросил вызов YouTube 21 июня 2018 г. источник 0 0

Социальная сеть Instagram объявила о запуске сервиса для просмотра длинных видео, который получил название IGTV.

Пользователи смогут загружать видео продолжительностью до часа. Эксперты считают, что отныне Instagram бросит серьезный вызов YouTube, пишет Mashable.



IGTV загружается как отдельное приложение для iOS и Android, но также он будет доступен в главном приложении Instagram.



В отличие от YouTube, IGTV предназначен только для полноэкранного, вертикального видео. Видеозаписи в приложении начнут играть, как только вы запустите его. Но так же, как и YouTube, сервис открыт для всех, кто хочет создать свой канал. Пользователи смогут просматривать каналы друг друга и общаться с создателями видео через комментарии.



Каналы IGTV привязаны к основной учетной записи Instagram, поэтому пользователям не нужно будет создавать новый аккаунт. Если вы создадите канал, он появится в вашем основном профиле Instagram, рядом со сториз. Если вы будете следить за людьми по их каналам в IGTV, вам будут поступать сообщения о новых видео в новом разделе рядом с папкой "Входящие".



В Instagram говорят, что IGTV не будет иметь рекламы в начале, но, возможно, реклама будет в будущем. Владельцы каналов IGTV смогут добавлять к видео ссылки на внешние ресурсы, что позволит им монетизировать свои каналы через партнерские отношения с брендами.