В Харькове на Коммунальном мосту движение транспорта запрещено до середины июля 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Съезд и заезд транспорта на пр. Льва Ландау при движении от ул. Халтурина в сторону ул. Энергетической запрещены до 15 июля.