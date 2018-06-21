В Харькове на Коммунальном мосту движение транспорта запрещено до середины июля

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с реконструкцией съезда с Коммунального путепровода.
На этот период автобусы будут осуществлять объезд закрытого участка пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) следующим образом:
№49э, 205э, 249э, 259э, 267э, 294э:
пр. Льва Ландау (Коммунальный мост) - за путепроводом поворот направо на пр. Московский - под путепроводом на перекрестке пр. Московский - Полиграфкомбинат разворот налево на пр. Московский (в сторону центра) и далее по маршруту.
Также с 20 июня по 15 июля запрещено движение троллейбусов в районе Коммунального путепровода, в связи с чем они курсируют следующим образом:
№20:
разворотный круг «602 м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом»;
№31:
разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - съезд с Коммунального путепровода в районе предприятия «Турбоатом».