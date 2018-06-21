В Харькове пройдет Кубок Украины по технике альпинизма 21 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пять лет назад, в ночь с 22 на 23 июня 2013 года, трагическая случайность оборвала жизни альпинистов Харьковского областного клуба.