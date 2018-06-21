В Харькове пройдет Кубок Украины по технике альпинизма
21 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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Пять лет назад, в ночь с 22 на 23 июня 2013 года, трагическая случайность оборвала жизни альпинистов Харьковского областного клуба.
Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев погибли в результате террористического акта в базовом лагере под вершиной Нанга Парбат (Пакистан).
23-24 июня 2018 года в Харькове на скалодроме «Вертикаль» состоится Кубок Украины по технике альпинизма. Эти соревнования проводятся пятый раз и традиционно посвящаются памяти мастера спорта международного класса Игоря Свергуна.
График мероприятий на 23 июня 2018 года:
11:00 – открытие соревнований, скалодром «Вертикаль» (возле Дворца спорта);
17:00 – посещение места захоронения погибших, открытие установленного памятника (ул.Пушкинская, кладбище №13), в 17:30 - панихида и освящение памятника;
18:00 – встреча друзей в Харьковском клубе альпинистов (ул.Данилевского, 38).