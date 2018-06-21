Мир

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Определены самые страшные туристические точки мира

Определены самые страшные туристические точки мира
Британский фотограф Ребекка Лилит Батори опубликовала книгу, в которую включила фотографии ста самых устрашающих точек "темного туризма".
Как пишет The Sun, рассуждая на тему "темного туризма", Батори отмечает, что это "наглядная практика, как и туризм в целом; вы не только чувствуете свое местоположение, но и видите его своими глазами и в большинстве случаев фотографируете его, чтобы продлить этот момент".

"Фотографии этих мест запечатлевают идеологии и ужасы, которые некоторые предпочли бы забыть навсегда", - добавила автор книги.

В перечне мест значатся знаменитые парижские катакомбы, где находятся кости свыше шести миллионов человек, готический кладбищенский костел Костницы в Седлеце (Чехия), Эггенбургский склеп в Австрии, полностью построенный из человеческих костей.

Также включены немецко-фашистский концентрационный лагерь Освенцим в Польше, Восточная государственная тюрьма в Филадельфии, где узники содержались в изоляции и сходили с ума.

Кроме того, в перечень вошел Чернобыль, заброшенный из-за крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики.

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