Под Харьковом отходы спиртзавода отравили жизнь жителям окрестностей 21 июня 2018 г. источник 1 0

В городе Люботин на Харьковщине люди страдают от невыносимой вони и винят в этом местный спиртзавод.

Жители говорят, что предприятие сливает отходы прямо в поля и никак их не очищает.



Поля вокруг спиртзавода напоминают пустыню – целые плато уже сухой и потрескавшейся субстанции покрывают землю. Все это – так называемая барда, то есть органические отходы производства спирта, которые гниют под открытым небом.



"Здесь образуется много разных веществ, самое главное это сероводород. Для примера, эндол и эскатол – это те элементы, которые образуются при гниении трупа человека", - говорит местная жительница Юлия Ольховская.



Вонь вокруг стоит просто сумасшедшая, а над бардой, которая разлагается на солнце, кружатся тысячи насекомых. Невыносимый запах разносится на несколько километров вокруг.



"Слив происходит кипятка – не отфильтрованного, просто в поле выливается", - жалуется Юлия Ольховская.



Местные жители, собравшиеся на заводских полях, закрывают лицо кто чем может, и уверяют, что от вони страдают годами, и терпеть уже невмоготу.



"Дети часто болеют", - признается Наталья Каменская.



"Окна открыть нельзя, дети сидят дома – жара, воняет, дышать нечем", - сетует Яна Яцина.



Представители спиртзавода говорят, что поля, куда сливают отходы, специально для этого предназначенные, а сама барда не грозит ни людям, ни окружающей среде.



"Здесь белок, протеин, жиры. Это биомасса. Если мы возьмем другую биомассу, например, навоз, и вывезем на землю, будет вонять или нет?", - спрашивает заместитель директора завода Николай Губский.



По словам производителей спирта, барда – ценный продукт, его используют в производстве дрожжей или же как корм для скота. Но продавать ее стало некому.



"На сегодня нет сельского хозяйства, нет крупного рогатого скота, которые будут это убирать и приводить в порядок", - пояснил директор завода Евгений Ежелый.



В местной власти объясняют, что завод был вынужден хранить биоотходы в отстойниках, но сейчас те переполнены, поэтому пришлось искать деньги на очистку. Людям предлагают просто потерпеть.



"Месяца полтора-два им надо на эту работу, чтобы они почистили отстойники. Пять миллионов им выделили", - рассказал городской голова Люботина Леонид Лазуренко.



Почистить отстойники и поля обещают до конца августа, но возмущенные люди уже готовят заявление в прокуратуру.