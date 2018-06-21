Происшествия

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Под Харьковом отходы спиртзавода отравили жизнь жителям окрестностей

Под Харьковом отходы спиртзавода отравили жизнь жителям окрестностей
В городе Люботин на Харьковщине люди страдают от невыносимой вони и винят в этом местный спиртзавод.
Жители говорят, что предприятие сливает отходы прямо в поля и никак их не очищает.

Поля вокруг спиртзавода напоминают пустыню – целые плато уже сухой и потрескавшейся субстанции покрывают землю. Все это – так называемая барда, то есть органические отходы производства спирта, которые гниют под открытым небом.

"Здесь образуется много разных веществ, самое главное это сероводород. Для примера, эндол и эскатол – это те элементы, которые образуются при гниении трупа человека", - говорит местная жительница Юлия Ольховская.

Вонь вокруг стоит просто сумасшедшая, а над бардой, которая разлагается на солнце, кружатся тысячи насекомых. Невыносимый запах разносится на несколько километров вокруг.

"Слив происходит кипятка – не отфильтрованного, просто в поле выливается", - жалуется Юлия Ольховская.

Местные жители, собравшиеся на заводских полях, закрывают лицо кто чем может, и уверяют, что от вони страдают годами, и терпеть уже невмоготу.

"Дети часто болеют", - признается Наталья Каменская.

"Окна открыть нельзя, дети сидят дома – жара, воняет, дышать нечем", - сетует Яна Яцина.

Представители спиртзавода говорят, что поля, куда сливают отходы, специально для этого предназначенные, а сама барда не грозит ни людям, ни окружающей среде.

"Здесь белок, протеин, жиры. Это биомасса. Если мы возьмем другую биомассу, например, навоз, и вывезем на землю, будет вонять или нет?", - спрашивает заместитель директора завода Николай Губский.

По словам производителей спирта, барда – ценный продукт, его используют в производстве дрожжей или же как корм для скота. Но продавать ее стало некому.

"На сегодня нет сельского хозяйства, нет крупного рогатого скота, которые будут это убирать и приводить в порядок", - пояснил директор завода Евгений Ежелый.

В местной власти объясняют, что завод был вынужден хранить биоотходы в отстойниках, но сейчас те переполнены, поэтому пришлось искать деньги на очистку. Людям предлагают просто потерпеть.

"Месяца полтора-два им надо на эту работу, чтобы они почистили отстойники. Пять миллионов им выделили", - рассказал городской голова Люботина Леонид Лазуренко.

Почистить отстойники и поля обещают до конца августа, но возмущенные люди уже готовят заявление в прокуратуру.

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